2023-03-03 14:00:00 – 2023-03-03 16:00:00

Côtes-d’Armor A partir d’élements naturels et sur la base de la vannerie, venez fabriquer un carillon sonore puis installer le dans votre jardin et laisser le vent jouer ses notes … A partir de 8 ans. Salle des associations Rue des Jonquilles Saint-Alban

