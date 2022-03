Atelier : « Fakenews et complotisme, comment lutter contre l’exacerbation de la haine ? » Atelier Canopé du Lot, 16 mars 2022, Cahors.

Fakenews, rumeurs et théories du complot pullulent sur internet et les réseaux sociaux. Elles font généralement le lit du racisme, de l’antisémitisme et de la haine anti-LGBT. Comment les repérer et comment s’en prémunir ? Cet atelier a pour but d’aider enseignants et intervenants auprès des public jeunes à repérer les ressources utiles au développement d’un esprit critique, analyser les mécanismes d’une théorie du complot et décomposer le processus de fabrication d’une information. Atelier Canopé du Lot; 273, av Henri Martin, Cahors Mercredi 16 mars 2022 de 14h à 16h Inscription gratuite mais obligatoire (nombre de places limité) : par téléphone : 05 65 23 46 15 le lundi, mardi et mercredi ou par mail [contact.atelier46@reseau-canope.fr](mailto:contact.atelier46@reseau-canope.fr)

