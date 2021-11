Cahors Atelier Canopé du Lot Cahors, Lot Atelier « Fakenews et complotisme, comment lutter contre l’exacerbation de la haine ? » Atelier Canopé du Lot Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Fakenews, rumeurs et théories du complot pullulent sur internet et les réseaux sociaux. Elles font généralement le lit du racisme, de l’antisémitisme et de la haine anti-LGBT. Comment les repérer et comment s’en prémunir ? Cet atelier a pour but d’aider les intervenants auprès des public jeunes à repérer les ressources utiles au développement d’un esprit critique, analyser les mécanismes d’une théorie du complot et décomposer le processus de fabrication d’une information. 3 heures à destination des professionnels de l’accueil, de l’animation et de la médiation. Gratuit sur réservation. Cet atelier sera animé par Aurore Guyon – Médiatrice à l’atelier Canopé 46 Merci de vous inscrire par mail avant le 3O/11/2021. En marge de cet atelier, une malle de ressources spécifiques sera présentée ; ces ressources seront ensuite accessibles sur notre site de Cahors.

« Fakenews et complotisme, comment lutter contre l’exacerbation de la haine ? » Jeudi 9 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 à l’Atelier Canopé, Cahors Atelier Canopé du Lot 273, av Henri Martin 46000 Cahors Cahors Lot

