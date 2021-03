Carbon-Blanc Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc, Gironde Atelier Fake News Médiathèque de Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Samedi 20 mars, venez démêler le vrai du faux lors d’un atelier Fake News animé par Cap Sciences dans le cadre de la semaine de la Presse et des Médias.

Ouvert à tous à partir de 12 ans, deux horaires seront disponibles pour participer à cet atelier : * de 14h30 à 15h30 * de 16h à 17h Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous par téléphone au 05.57.77.68.86.

Sur inscription par téléphone au 05 57 77 68 86

