Atelier : Faites vos vœux ! Musée de Vernon

Vernon

Atelier : Faites vos vœux ! Musée de Vernon, 14 mai 2022, Vernon. Atelier : Faites vos vœux !

Musée de Vernon, le samedi 14 mai à 19:00

Véronique Roca et Max Lanci, s’associent en duo pour un atelier de démonstration autour de la création de sculpture en cire. Chaque visiteur pourra rencontrer les artistes puis les solliciter en leur confiant un vœu qui lui est cher. Ecrit, parlé, chuchoté, ce vœu prendra corps sous forme d’une œuvre-objet réalisée sur l’instant, finalement offerte au visiteur. L’occasion de découvrir les subtilités de la cire, matière qui réunit les deux artistes. De 19h à 22h les deux artistes vous attendent dans la cour du musée. Sculpter la cire : démonstration et pratique Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon La Demi Lune Eure

