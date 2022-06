Atelier « Faites vos confitures »

2022-09-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-10 12:00:00 12:00:00 Avec Françoise

Venez apprendre à faire vos confitures. Fruits et couvercles sur place. Enfants et ados accompagnés sont les bienvenu.e.s !

Côté cuisine, 10 personnes maximum.

SUR RÉSERVATION. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

