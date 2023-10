Atelier « Fait par Fred » vendredi 20 et samedi 21 octobre pour les Journées Nationales de la Réparation ! Atelier « Fait par Fred » Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Par la création, conception, fabrication, réparation, transformation d’objet en cuir (mais pas que…). Attachée à l’histoire que peuvent porter certains objets, Frédérique se fait un plaisir de redonner vie à un sac, un accessoire… Pour les Journées Nationales de la Réparation, le vendredi 20 et le samedi 21 octobre, l’atelier vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les possibilités de réparation de vos objets. Prenez un RDV et amenez-les pour un avis ou une réparation sur place, si c’est possible! Contribution libre et/ou petite participation financière peut vous être demandé lorsque des pièces (rivet, boutons pressions, fermoir, boucles, etc.) sont nécessaires (de 0,50€ à 5€ environ). Atelier « Fait par Fred » 16 rue Michelet 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Dhuys Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-nationales-de-la-reparation-atelier-fait-par-fred-vendredi-et-samedi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T11:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

