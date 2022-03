Atelier “Fait maison” Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Faire soi-même apporte du “bien-être”… Voilà le principe de cet atelier proposé **un lundi par mois à la Maison citoyenne St-Exupéry.** Depuis quelques années, cet art connaît une croissance sans précédent. L’augmentation des prix des produits dans tous les secteurs de la vie incite les consommateurs à vouloir créer eux-mêmes leurs articles. Au-delà d’un simple désir de récupération ou d’économie, ce mouvement se veut comme une alternative de protection contre un monde d’ultra consommation associé à une volonté écologique. Et c’est valable dans les domaines de la vie quotidienne : les produits pour la maison, la déco, les arts créatifs, le bricolage, le jardinage, la cuisine, la cosmétique… Alors, récupérez, valorisez et créez vous-mêmes ! **Prochaines dates :** 14 mars et 4 avril Horaires ——– Un lundi par mois 10h30-11h30 **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne Saint-Exupéry Maison citoyenne Saint-Exupéry Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

