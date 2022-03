Atelier « Fais ton terreau » Ecodomaine de Bouquetôt, 5 juin 2022, Saint-Pierre-Azif.

Atelier « Fais ton terreau »

Ecodomaine de Bouquetôt, le dimanche 5 juin à 14:00

Apprendre à faire son terreau sans tourbe avec des matériaux locaux et naturels afin de ne pas détruire les tourbières européennes et africaines Utilisée principalement pour l’horticulture la tourbe est un produit naturel issu de l’exploitation des tourbières, qui sont des écosystèmes très riches en biodiversité et des puits de carbone importants Lors de cet atelier nous aborderons le rôle de la matière organique dans les sols, les différents terreaux et les alternatives locales à la tourbe et ferons du terreau pour les semis et le rempotage

sur inscription

Apprendre à faire son terreau sans tourbe

Ecodomaine de Bouquetôt 14460 Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00