Atelier “Fais ton purin!” Ecodomaine de Bouquetôt, 4 juin 2022, Saint-Pierre-Azif.

Ecodomaine de Bouquetôt, le samedi 4 juin à 15:00

Premier temps Présentation des bases de la fertilisation naturelle et des méthodes applicables à grande échelle : fumiers, composts, lombricompost et engrais verts. Importance de la vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre). – Second temps Présentation des méthodes de fertilisation naturelle ciblées. Retour en détails sur quelques grands classiques (purin d’ortie, consoude, prêle) ainsi que sur des recettes moins connues (purin de fougère, thé de compost et de lombricompost). Présentation des méthodes de traitements naturels, préventives et curatives, anti-fongiques et anti-insectes (purin d’ortie, prêle, fougère, thé de compost et de lombricompost). – Troisième temps Recolte de plantes et réalisation de différents purins Echanges, questions diverses. A la fin, le public repart avec des échantillons de purin (ortie, consoude, prêle).

10€ (venir avec des gants et un sécateur)

Ecodomaine de Bouquetôt 14460 Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Calvados



2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00