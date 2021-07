Atelier « Fais danser ton robot » Musée Electropolis, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Mulhouse.

Atelier « Fais danser ton robot »

du jeudi 22 juillet au jeudi 12 août à Musée Electropolis

Alors que la piste de danse se remplit doucement, la table du DJ commence à s’élever et une machine brillant de mille feux se met à tourner sur elle-même. La bête motorisée se jette au milieu de la piste, lève une pince vers le dôme de miroirs, et claque pour lancer le tube 2021 : Staying Alive, Soon Vaccinated de David Guatte. Il ne manque plus que la chorégraphie… à toi de jouer/programmer ! Durée 1h30 Pour les enfants de 7 à 12 ans, un parent accompagnateur obligatoire. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne pour les places enfant. L’achat de la place pour le(s) parent(s) se fera directement le jour même à la caisse du musée. Cet atelier s’incrit dans le cadre des Journées Amusées, programme estival conçu par Musées Mulhouse Sud-Alsace en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération.

Entrée comprise dans le prix du billet d’entrée au musée. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne.

Atelier d’initiation à la robotique par Eric Hueber, responsable du KidsLab by EH à Mulhouse

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T15:30:00;2021-07-22T16:00:00 2021-07-22T17:30:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T15:30:00;2021-08-12T16:00:00 2021-08-12T17:30:00