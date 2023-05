Atelier « faire son pain » – Bulle Meignan maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff, 3 juin 2023, Malakoff.

Le samedi 03 juin 2023

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

À Malakoff, le centre d’art investit 4 000 m2 d’espace public, au pied de la cité Stalingrad et de la supérette, lieu d’expérimentation du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction artistique et sociale.

L’artiste Bulle Meignan, boulangère-cuisinière, propose un atelier de fabrication préparation de pain que le public pourra cuir dans le four de Laurent Tixador, fabriquer et installer dans le parc du site maison des arts à l’occasion de l’exposition « Couper les fluides ». Les pains seront ensuite dégustés lors du banquet des habitant·es.



L’eau représente 30 à 40 % de la pâte à pain,

elle est un des trois ingrédients qui composent ce met hautement symbolique.

L’eau est l’élément « de la génération des corps », c’est au contact de

ce fluide que démarre la fermentation, que se forme l’élasticité de la matière.

Lors de cet atelier, les participant·e·s expérimenteront l’effet de l’eau dans la pâte au contact de leurs mains et vivrons le pain, plus que jamais, comme cet aliment au cœur des trois éléments : l’eau, la terre – à la fois le blé de la farine mais aussi la terre du four que le groupe utilisera – et le feu bien sûr qu’iels allumeront ensemble pour cuire leur pâte. Lors de cette journée ,Iels pourront ainsi appréhender les différentes étapes de la panification au levain et tenter de modeler leur pâte en hommage à cet élément essentiel : l’eau. »

Bulle Meignan :



Bulle Meignan est programmatrice, boulangère et cuisinière.

S’intéressant particulièrement à la fermentation et à la dimension interactive de la nourriture, elle anime des ateliers autour du pain au levain aux Laboratoires d’Aubervilliers et des ateliers de design culinaire dans plusieurs associations.

Par ailleurs, elle cuisine au sein de la cantine végétarienne Les Mamelles qui propose des nourritures thématiques interagissant avec les événements auxquels elle répond.

Egalement programmatrice, elle co-organise les Food&Film depuis 2016 au sein des Froufrous de Lilith, une programmation de films composites (ethnologie, archive, art, animation, érotique, vidéo Youtube, etc.) autour d’une thématique avec une proposition culinaire servie pendant la séance. Elle fait également parti de l’équipe d’organisation du FLiMM – Festival libre du moyen métrage qui se déroule au DOC à Paris à l’automne et participe activement à l’occupation et à la sauvegarde du Cinéma La Clef.

Laurent Tixador :

Né en 1965 à Colmar. Vit et travaille à Nantes. Laurent Tixador a été invité par le centre d’art à fabriquer deux fours à pain et à céramique dans le parc du site maison des arts. Aidé à l’occasion d’un workshop par ses étudiant·e·s de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, il a conçu ses deux fours à partir de la terre argileuse issue du stade Marcel Cerdan de la ville de Malakoff. Ce projet a été réalisé grâce au travail collectif et à la mobilisation des directions des sports, des parcs et jardins, des services techniques et du garage de la ville de Malakoff. Pour chaque projet, il utilise les ressources de proximité afin de ne rien déplacer. Les matériaux trouvés définissent la forme de ses sculptures. Les installations de Laurent Tixador s’imprègnent du lieu dans lequel l’artiste est invité pour en créer un acte militant et engagé questionnant l’économie du centre d’art et la place de l’artiste. Les deux fours créent des moments de convivialité de la construction à son utilisation. Une fois terminés ils vont pouvoir être utilisés pour réaliser des ateliers.

Fours à pain et à céramique, 2023, terre argileuse de Malakoff. Pièce réalisée dans le cadre d’un workshop avec les étudiant·e·s de l’EESAB-site de Rennes : Amaia Brunet, Julie Le Meur, Ronan Le Saout, Eugénie Chat, Fanny Latge, Luena Santiago, Marie Ganter. Coproduction centre d’art contemporain de Malakoff avec l’aide des Directions des sports, des parcs et jardins, des services techniques et du garage de la ville de Malakoff.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff 105 avenue du 12 février 1934 92240 Malakoff

