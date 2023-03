Atelier faire son couteau Association « Terre à terre » Le Chalon Le Chalon Catégories d’Évènement: Drôme

Le Chalon

Atelier faire son couteau Association « Terre à terre », 1 juin 2023, Le Chalon Le Chalon. Atelier faire son couteau 795, route des Tilleuls Association « Terre à terre » Maryline et Vincent THEVENIN Le Chalon Drôme Association « Terre à terre » 795, route des Tilleuls

2023-06-01 – 2023-06-02

Association « Terre à terre » 795, route des Tilleuls

Le Chalon

Drôme Le Chalon EUR 295 295 Avec Emmanuel Verdier

Du dessin au montage, de la forge au trempage de la lame, en passant par le choix du bois et des temps de finition, vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication d’un objet unique : votre couteau. marilynethevenin@gmail.com +33 4 75 47 64 50 http://www.terre-a-terre.org/ Association « Terre à terre » 795, route des Tilleuls Le Chalon

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Le Chalon Autres Lieu Le Chalon Maryline et Vincent THEVENIN Adresse Le Chalon Drôme Association "Terre à terre" 795, route des Tilleuls Ville Le Chalon Le Chalon Departement Drôme Lieu Ville Association "Terre à terre" 795, route des Tilleuls Le Chalon

Le Chalon Maryline et Vincent THEVENIN Le Chalon Le Chalon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le chalon le chalon/

Atelier faire son couteau Association « Terre à terre » 2023-06-01 was last modified: by Atelier faire son couteau Association « Terre à terre » Le Chalon Maryline et Vincent THEVENIN 1 juin 2023 795 Association "Terre à terre" Le Chalon Drôme Le Chalon route des Tilleuls Association "Terre à terre" Maryline et Vincent THEVENIN Le Chalon Drôme

Le Chalon Le Chalon Drôme