ATELIER FAIRE SOI-MÊME EN FAMILLE À LA MINOTERIE Gardouch, samedi 20 avril 2024.

Rendez-vous au café pour apprendre plein de trucs et astuces écologiques et naturels, le temps d’une rencontre avec l’association Nature en Jeux !

Cette fois, on apprendra à préparer des boissons sauvages !

Venez déguster des sirops naturels !

Adultes et enfants de 5 à 10 ans

Accès libre et gratuit .

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

