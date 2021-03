Rouen en ligne Rouen Atelier Faire Soi-Même des Produits Menagers en ligne Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Atelier Faire Soi-Même des Produits Menagers en ligne, 27 mars 2021-27 mars 2021, Rouen. Atelier Faire Soi-Même des Produits Menagers

en ligne, le samedi 27 mars à 15:00

Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose un atelier de fabrication de produits ménagers (Pastilles lave-vaisselle & Produits WC), en ligne et en direct. Limité à 10 personnes, vous serez guidé pas à pas lors de l’atelier pour réaliser vos produits et pourrez interagir avec l’animateur/trice. Atelier animé par Zéro Déchet Rouen. Le lien de connexion pour participer à l’atelier en ligne est dans le billet PDF à télécharger en fin d’inscription et qui est joint au mail de confirmation. Les participants ne disposant pas de caméras ni des produits demandés peuvent tout de même assister à l’atelier.

Gratuit sur inscription

Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose un atelier de fabrication de produits ménagers (Pastilles lave-vaisselle & Produits WC), en ligne et en direct. en ligne rouen Rouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T15:00:00 2021-03-27T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Rouen Autres Lieu en ligne Adresse rouen Ville Rouen