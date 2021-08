Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier ” Faire ses yaourts avec et sans yaourtière ” Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier ” Faire ses yaourts avec et sans yaourtière ” Ferme du Héron, 25 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier ” Faire ses yaourts avec et sans yaourtière ”

Ferme du Héron, le samedi 25 septembre à 10:00

**Samedi 25 septembre 2021 de 10h à 12h , le service développement durable de la ville organise un atelier “Faire ses yaourts avec et sans yaourtière” à la Ferme du Héron.** Dégustations de yaourts natures et aromatisés, préparés avec des techniques différentes (yaourtière, four, glacière) et avec des laits différents (vache, chèvre, végétal), échanges autour des recettes réalisées et techniques utilisées, échanges de pratiques, fiches recettes. ### Infos et inscriptions * _**Les inscriptions se font en début de chaque mois en cours**_ * 03 20 43 19 50 * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) * [[https://www.facebook.com/ddvascq](https://www.facebook.com/ddvascq)](https://www.facebook.com/ddvascq)

Gratuit sur inscription

Samedi 25 septembre 2021 de 10h à 12h , le service développement durable de la ville organise un atelier “Faire ses yaourts avec et sans yaourtière” à la Ferme du Héron. Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq