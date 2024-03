Atelier Faire ses semis Agora Penne-d’Agenais, samedi 23 mars 2024.

Atelier Faire ses semis Agora Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

À travers cet atelier organisé par l’association Familles Rurales et animé par Pablo Gazon, apprenez à faire vos semis en pépinière pour diversifier votre jardin de légumes, fleurs, aromatiques.

Partager vos besoins, vos expériences, vos graines, et repartez avec un pot semé !

Trouvez les réponses à vos questions quel matériel, quelles graines, comment faire ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Agora 15 rue des Écoles

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine afrpennoise@gmail.com

