Atelier faire ses semis et boutures Lieu-dit Le Dariben Lachapelle-Auzac, dimanche 20 octobre 2024.

Deux dates pour concevoir et apprendre à faire ses semis et boutures d’aromatiques, pour créer son propre jardin

On terminera par la visite de l’atelier de transformation et vous repartirez avec vos godets de boutures et semis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 15:00:00

fin : 2024-10-20 17:30:00

Lieu-dit Le Dariben Ferme du Dariben

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie

