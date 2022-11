Atelier : Faire sa lessive

2023-01-26 10:30:00 – 2023-01-26 11:30:00 L’association « Projets, Echanges et Développement » vous propose une soirée d’échanges animée d’un atelier de fabrication de recettes maison pour faire sa lessive. Une recette simple, sans produits chimique et économique. Entrée libre.

Ados/ adultes : 2€ contact@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://www.facebook.com/projetsechangesetdeveloppement dernière mise à jour : 2022-11-17 par

