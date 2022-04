Atelier: Façonnage d’ un objet en céramique

Atelier: Façonnage d’ un objet en céramique, 28 avril 2022, . Atelier: Façonnage d’ un objet en céramique

2022-04-28 – 2022-04-28 EUR Cet atelier permet d’expérimenter la matière et de façonner un objet en argile.

Cette animation est ouverte aux enfants à partir de 10 ans , adultes, parents et grands-parents. Sur réservation. Cet atelier permet d’expérimenter la matière et de façonner un objet en argile.

Cette animation est ouverte aux enfants à partir de 10 ans , adultes, parents et grands-parents. Sur réservation. Cet atelier permet d’expérimenter la matière et de façonner un objet en argile.

Cette animation est ouverte aux enfants à partir de 10 ans , adultes, parents et grands-parents. Sur réservation. non-communique dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville