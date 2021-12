Figeac Figeac Figeac, Lot Atelier Fabulle Origami à l’Arrosoir Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Atelier Fabulle Origami à l'Arrosoir L'arrosoir 5 rue de Crussol Figeac

2021-12-30 15:00:00

Figeac Lot Découvrir ou redécouvrir l’art du pliage à travers la réalisation de différents modèles : papillons, grues à monter en suspension pour un cadeau de noël personnalisé, enveloppe grue ou fleur pour les petits mots, ou encore marque page à offrir. Le papier est fourni. Cet atelier s’adresse à toute personne à partir de 8 ans +33 6 44 73 68 12 @arrosoir

