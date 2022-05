Atelier – Fabriquez votre Sucette au Camembert !

Atelier – Fabriquez votre Sucette au Camembert !, 13 juillet 2022, . Atelier – Fabriquez votre Sucette au Camembert !

2022-07-13 – 2022-07-13 Chaque mercredi de l’été, découvrez le camembert sous un nouvel angle. Aujourd’hui vous éveillerez vos papilles avec cet atelier de confection d’une sucette au camembert ! Sur réservatio Tout public Chaque mercredi de l’été, découvrez le camembert sous un nouvel angle. Aujourd’hui vous éveillerez vos papilles avec cet atelier de confection d’une sucette au camembert ! Sur réservatio Tout public Chaque mercredi de l’été, découvrez le camembert sous un nouvel angle. Aujourd’hui vous éveillerez vos papilles avec cet atelier de confection d’une sucette au camembert ! Sur réservatio Tout public dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville