Atelier : Fabriquez votre savon Saint-Martin-de-Seignanx, 23 février 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Atelier : Fabriquez votre savon CPIE 2028 route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-02-23 14:00:00 – 2022-02-23 17:00:00 CPIE 2028 route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx

EUR La préservation de notre environnement, on ne s’en lave pas les mains ! Voilà pourquoi il est nécessaire d’adopter des gestes simples et revenir à l’essentiel ! C’est d’ailleurs avec « Les 100 Ciels » que nous fabriquerons nos propres savons naturels pour une hygiène respectueuse de soi et de la planète.

Rendez-vous à 14h au CPIE.

Sur réservation avant le 22 février.

+33 5 59 56 16 20

