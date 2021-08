Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier fabriquez vos cosmétiques naturels Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier fabriquez vos cosmétiques naturels Ferme du Héron, 25 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier fabriquez vos cosmétiques naturels

Ferme du Héron, le samedi 25 septembre à 10:00

**Samedi 25 septembre de 10h à 12h à la Ferme du Héron, fabriquez vos cosmétiques naturels et repartez avec ! Gratuit sur inscription.** Atelier pratique pour apprendre à fabriquer un shampoing solide et un déodorant Renseignement et inscription au début du mois : ———————————————– * au 03 20 43 19 50 * ou [ddvascq@villeneuvedascq.fr](http://mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) * Facebook : [[https://www.facebook.com/ddvascq](https://www.facebook.com/ddvascq)](https://www.facebook.com/ddvascq)

Gratuit sur inscription

Samedi 25 septembre de 10h à 12h à la Ferme du Héron, fabriquez vos cosmétiques naturels et repartez avec ! Gratuit sur inscription. Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq