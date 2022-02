Atelier « Fabriquer vos cosmétiques » Villard-sur-Doron Villard-sur-Doron Catégories d’évènement: Savoie

2022-01-27 09:30:00 – 2022-02-10 12:00:00

Villard-sur-Doron Savoie Villard-sur-Doron EUR 5 5 Lors d’un atelier de 2h30 vous apprendrez à confectionner vos cosmétiques maisons à base de produits bio et naturels (stick à lèvre, crème pour les mains, baume pour le corps)… info@lessaisies.com +33 6 85 53 00 98 Villard-sur-Doron

