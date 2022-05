Atelier – Fabriquer des jeux et des jouets avec la nature Vimoutiers, 3 août 2022, Vimoutiers.

Atelier – Fabriquer des jeux et des jouets avec la nature Vimoutiers

2022-08-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-03 16:30:00 16:30:00

Vimoutiers Orne

Avec 3 bouts de bois et de la magie au bout des doigts, nous retrouverons les jeux et jouets de nos ancêtres. Land’art et bricolage nature seront pour nous les bases de cet après-midi artistique. Si nos créations seront pour la plupart éphémères, nous repartirons tout de même avec bien plus que des souvenirs. nDevant la médiathèque de Vimoutiers nGratuit et à partir de 6 ans nSur réservation

+33 6 09 36 58 08

Vimoutiers

