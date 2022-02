Atelier « Fabrique ton sifflet en céramique » La Chaufferie, Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Atelier « Fabrique ton sifflet en céramique » La Chaufferie,, 9 février 2022, Hellemmes. Atelier « Fabrique ton sifflet en céramique »

La Chaufferie,, le mercredi 9 février à 14:00

Un sifflet se fabrique en 1 heure et produit tout de suite du son, même sans cuisson. Alors, venez créer votre propre appeau et repartir avec! Pour réserver > 3 sessions : 14H00 / Billetterie > [https://urlz.fr/h62T](https://urlz.fr/h62T) 15H15 / Billetterie > [https://urlz.fr/h62W](https://urlz.fr/h62W) 16H30 / Billetterie > [https://urlz.fr/h62Y](https://urlz.fr/h62Y)

5 euros

Rendez-vous le mercredi 9 février à partir de 14h00, à la Chaufferie d’Hellemmes pour découvrir cet atelier qui vous est proposé par les associations Dynamo et Les Sapros. La Chaufferie, 5 rue Jean-Raymond Degrève 59260 LILLE Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu La Chaufferie, Adresse 5 rue Jean-Raymond Degrève 59260 LILLE Ville Hellemmes lieuville La Chaufferie, Hellemmes Departement Nord

La Chaufferie, Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

Atelier « Fabrique ton sifflet en céramique » La Chaufferie, 2022-02-09 was last modified: by Atelier « Fabrique ton sifflet en céramique » La Chaufferie, La Chaufferie, 9 février 2022 Hellemmes La Chaufferie

Hellemmes Nord