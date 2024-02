Atelier Fabrique ton mini Escape game Cyber du MIX Mourenx, jeudi 29 février 2024.

Atelier Fabrique ton mini Escape game Cyber du MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Par La cyber du MI[X]

Le 29 février, c’est le Jour Fantôme on le voit, on le voit pas, on le voit, on le voit pas… Viens créer un mini escape game à partir de ce mystère, que tu pourras ramener pour faire jouer tes amis ou ta famille ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 13:30:00

fin : 2024-02-29 16:30:00

Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cyberbases@cc-lacqorthez.fr

