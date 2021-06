Voiron Musée Mainssieux Atelier – Fabrique ton marque-page Musée Mainssieux Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Atelier – Fabrique ton marque-page Musée Mainssieux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Voiron. Atelier – Fabrique ton marque-page

Musée Mainssieux, le samedi 3 juillet à 14:00

Venez réaliser un marque page autour du portrait d’Emily Charmy ! Pratiquez différentes techniques artistiques pour réaliser une production unique : collage, découpage, peinture, coloriage, écriture etc. Gratuit/ sans réservation

Entrée libre

Venez réaliser un marque page autour du portrait d’Emily Charmy ! Musée Mainssieux 7 place Léon Chaloin, 38500 Voiron, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Voiron Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Mainssieux Adresse 7 place Léon Chaloin, 38500 Voiron, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Voiron lieuville Musée Mainssieux Voiron