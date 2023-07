Atelier « Fabrique ton eau potable » Bibliothèque Crimée Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 11 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Avec Exploradôme, les enfants sont invités à fabriquer de l’eau potable.

Au fil de plusieurs expériences ludiques et d’observations, les enfants découvrent et réalisent eux.elles-mêmes les différentes étapes permettant de rendre une eau limpide à partir d’une eau souillée extraite de la Seine. Ainsi, ils·elles acquièrent une vision globale de ce processus et de son intérêt.

Pour les 6-9 ans

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Exploradôme