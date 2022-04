Atelier : Fabrique ton badge Musée de Bretagne – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atelier : Fabrique ton badge

Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022, Rennes.

le samedi 14 mai à 20:00

Les Celtes nous ont laissé en héritage de nombreux motifs qui nous entourent encore aujourd’hui. Alors venez créer votre badge à la mode celte et arborez fièrement votre celtitude ! Musée de Bretagne – Les Champs Libres 10 cours des alliés 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

2022-05-14

