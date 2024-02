Atelier « Fabrique ton attrape-rêve » Orgères-en-Beauce, jeudi 7 mars 2024.

Atelier « Fabrique ton attrape-rêve » Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Capture les rêves et tisse ta magie Crée ton attrape-rêves avec fil de fer, laine et plumes pour des nuits empreintes de positivité et de mystère !

D’après la tribu amérindienne Ojibwe qui l’a inventé, l’attrape-rêve aurait des pouvoirs mystiques. Suspendu au- dessus du lit la nuit, il piégerait dans sa toile les mauvais rêves, les mauvais esprits et les cauchemars que le soleil consumerait une fois le jour venu. À l’inverse, il transmettrait au dormeur les bons rêves et pensées positives en les faisant glisser sur ses plumes…

Apprends à fabriquer ton propre attrape-rêves de A à Z ! Façonne le cerceau avec du fil de fer, réalise le tissage avec des fils de laine et orne-le de plumes, de perles et de rubans une touche de décoration pour ta chambre et un soupçon de magie pour ton sommeil ! 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 15:00:00

fin : 2024-03-07 17:00:00

Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@tourismecoeurdebeauce.fr

L’événement Atelier « Fabrique ton attrape-rêve » Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2024-02-21 par OT COEUR DE BEAUCE