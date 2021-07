Atelier « Fabrique ta Toutou’r Eiffel » Cinéma Le Trianon, 29 août 2021-29 août 2021, Romainville.

Atelier « Fabrique ta Toutou’r Eiffel »

Cinéma Le Trianon, le dimanche 29 août à 14:30

_**CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !**_ RÉALISÉ PAR STÉPHANE AUBIER, VINCENT PATAR, DAVY DURAND PROGRAMME DE 5 FILMS D’ANIMATION | 2019 | FRANCE, BELGIQUE, ESPAGNE | ANIMATION | 1H Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! Cette adaptation de l’album jeunesse nous fait partir à la découverte d’un Paris de chat de gouttière, avec des personnages utilisant les différents registres de langage, jouant avec les mots et avec le second degré.

Sur réservation uniquement : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Après le film, rendez-vous dans le Petit Trianon pour fabriquer une TouTou’r Eiffel miniature, à décorer selon ses goûts et sa nature !

Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis



