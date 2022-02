[Atelier] Fabrique ta pot’d’Halloween ! La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-10-24 10:30:00 – 2022-10-24 12:00:00

La Riche Indre-et-Loire La Riche Atelier « Fabrique ta pot’d’Halloween ! » (dès 5 ans)

Rencontre Denise, la sorcière qui effrayait tant Ronsard ! Si tu es courageux.se, elle t’aidera à créer, avec des pots en terre cuite, une créature à son horrible image !

Viens déguiser, ça lui fera plaisir !!

Durée : 1h30

