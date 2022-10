Atelier fabrique ta panoplie de légionnaire, 2 novembre 2022, .

Atelier fabrique ta panoplie de légionnaire



2022-11-02 – 2022-11-02

Petits et grands, pros des ciseaux et bricolos, l’armée d’Aregenua recrute et a besoin de vous pour fabriquer vos casques et boucliers de légionnaires…. en carton !

Chacun coupe, peint et décore son casque et son bouclier de légionnaire.

De 6 à 10ans, accompagnateur obligatoire.

