Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire ATELIER FABRIQUE TA MÉDUSE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

ATELIER FABRIQUE TA MÉDUSE Doué-en-Anjou, 27 octobre 2021, Doué-en-Anjou. ATELIER FABRIQUE TA MÉDUSE Doué-en-Anjou

2021-10-27 – 2021-10-27

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire 10 10 EUR Rendez-vous pour une visite libre du Mystère des Faluns suivie d’un atelier créatif. Réalisez vous-même votre méduse en papier et repartez avec votre création ! contact@les-perrieres.com +33 2 41 59 71 29 https://les-perrieres.com/ Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Ville Doué-en-Anjou lieuville Doué-en-Anjou