Atelier Fabrique ta lampe bocal 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, samedi 17 février 2024.

Atelier Fabrique ta lampe bocal La décoratrice d’intérieur Donatienne et sa fille vous proposent un atelier « Do It Yourself » pour fabriquer une lampe bocal décorative. Et ce en duo (grand-)parent-enfant. A partir de 8 ans Rés… Samedi 17 février, 14h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Atelier: 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T15:30:00+01:00

La décoratrice d’intérieur Donatienne et sa fille vous proposent un atelier « Do It Yourself » pour fabriquer une lampe bocal décorative. Et ce en duo (grand-)parent-enfant.

A partir de 8 ans

Réservation par SMS au 0614609686 ou par mail donatienne.vincent@gmail.com

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-fabrique-ta-lampe-bocal-mesquer.html »}] [{« link »: « mailto:donatienne.vincent@gmail.com »}]

FAMILLE LOISIRS