Atelier // Fabrique ta cabane …. à insectes ! Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauléon-Barousse

Atelier // Fabrique ta cabane …. à insectes ! Mauléon-Barousse, 26 juillet 2022, Mauléon-Barousse. Atelier // Fabrique ta cabane …. à insectes ! au parc MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

2022-07-26 14:30:00 – 2022-07-26 17:00:00 au parc MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées C’est l’été, de nombreuses petites bêtes cherchent des refuges ! Avec Pauline, experte en atelier nature,

construis ta cabane à insectes, fabriquée avec des matériaux naturels pour les accueillir dans ton jardin, sur ta terrasse…

Elle est aussi un fantastique observatoire pour découvrir les différentes vies en minuscule. Atelier à partir de 7 ans. Tarif : 11€.

Réservation obligatoire.

Atelier possible pour les groupes sur réservation. Complétez cet atelier avec la visite de l’écomusée sur le patrimoine de la vallée, le grand cycle de l’eau approfondi et la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat

et/ou la visite des Sources de St Nérée.

Profitez du parc avec ses aires de pique-nique, départs de sentiers au château de Bramevaque et gouffre de Saoule, et des animations nature et loisirs pour une immersion en pleine nature. Le site est ouvert en juillet et août de 9h à 18h les week-ends et fériés inclus. maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85 http://www.maisondessources.net/ au parc MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Autres Lieu Mauléon-Barousse Adresse au parc MAULEON-BAROUSSE Ville Mauléon-Barousse lieuville au parc MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Departement Hautes-Pyrénées

Atelier // Fabrique ta cabane …. à insectes ! Mauléon-Barousse 2022-07-26 was last modified: by Atelier // Fabrique ta cabane …. à insectes ! Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 26 juillet 2022 Hautes-Pyrénées Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées