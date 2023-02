Atelier « Fabrique ta baguette de sorcier(e) » – Animations des vacances d’hiver Médiathèque Madame de Sévigné Vitré OT - VITRE Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Vitré Animations des vacances d’hiver : Harry Potter débarque à la Médiathèque de Vitré ! Pour fêter les 25 ans d’Harry Potter, un air de magie soufflera sur la #MédiathèqueVitré. Tous les apprentis sorciers, petits et grands, déguisés ou non, sont attendus par l’équipe de la médiathèque pour préparer leur départ pour Poudlard. Tous seront ainsi prêts à embarquer sur la voie 9 ¾ à la prochaine rentrée ! Chaque baguette magique est unique !

Tu pourras t’inspirer de tes sorciers préférés pour imaginer et modeler la tienne !

La technique utilisée est le modelage. L’atelier est accessible à partir de 8 ans mais s’adresse également aux adultes ayant gardé leur âme d’enfant ! Tout public, à partir de 8 ans. Sur inscription. +33 2 99 75 16 11 https://arleane.vitrecommunaute.bzh/ Médiathèque Madame de Sévigné 2 Rue du Bourg aux Moines Vitré

