Atelier : fabrique minute « croquis en salle » Musée des beaux-arts Rouen, samedi 18 mai 2024.

Atelier : fabrique minute « croquis en salle » Regardez et dessinez ! un atelier pour oser le croquis en salle avec un plasticien. Samedi 18 mai, 19h00, 21h30 Musée des beaux-arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:45:00+02:00

Regardez et dessinez ! un atelier pour oser le croquis en salle avec un plasticien.

Musée des beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 71 28 40 http://www.rouen-musees.com La collection, l’une des plus prestigieuses de France, rassemble peintures, sculptures, dessins et objets d’art de la fin du Moyen Age à nos jours. Les plus grands maîtres composent un parcours exceptionnel : Véronèse, Poussin, Fragonard, Ingres, Géricault à qui une salle entière est consacrée, Delacroix, Modigliani, les frères Duchamp… Rouen possède la plus grande collection de tableaux impressionnistes hors de Paris, avec nombre d’œuvres très célèbre de Monet à Sisley.

