Dans le cadre du 1er festival du film d'animation 64 :

Avant-première nationale : “Poubelle de Chimney Town” suivi d’un atelier fabrique de monstres (7-8 ans) avec OC64.

Durée du film : 1h40.

A partir de 7 ans.

Lubicchi est un petit ramoneur exerçant dans une ville englobée par la fumée, dont les dirigeants en place maintiennent les habitants, via des “inquisiteurs”, dans la croyance qu’il n ‘existe pas de monde extérieur. Il retrouve foi en les histoires contées par son père disparu, affirmant qu’il existe des étoiles au-delà de la fumée, lorsqu’il fait la connaissance d’une créature faite de déchets, qu’il nomme Poubelle Halloween… Dans le cadre du 1er festival du film d’animation 64 :

EUR 4.5

