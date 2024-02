Atelier « Fabrique à nichoir à oiseaux » Le Dôme Caen, samedi 9 mars 2024.

Atelier « Fabrique à nichoir à oiseaux » Le Dôme Caen Calvados

À l’occasion du Grand comptage de mai 2024 coordonné par la Ligue de Protection des Oiseaux, venez fabriquer un nichoir à oiseaux à installer dans votre jardin pour multiplier vos chances de les observer.

Lancé en 2013, l’Observatoire des oiseaux de jardin géré par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le réseau “Vigie-Nature” est le plus important dispositif français de sciences participatives impliquant le grand public. Il organise chaque année, en mai, un Grand comptage printanier des oiseaux de jardin.

À l’occasion de cet évènement, et pour vous aider à multiplier vos chances d’observer des espèces parfois difficiles à apercevoir, nous vous proposons de venir fabriquer un nichoir à oiseaux que vous pourrez facilement installer dans votre jardin, votre balcon ou dans un parc public. Cet atelier sera également l’occasion de vous familiariser avec le protocole de comptage pour être fin prêt·e le jour J !

N’oubliez pas de vous inscrire, c’est gratuit !

À l’occasion du Grand comptage de mai 2024 coordonné par la Ligue de Protection des Oiseaux, venez fabriquer un nichoir à oiseaux à installer dans votre jardin pour multiplier vos chances de les observer.

Lancé en 2013, l’Observatoire des oiseaux de jardin géré par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le réseau “Vigie-Nature” est le plus important dispositif français de sciences participatives impliquant le grand public. Il organise chaque année, en mai, un Grand comptage printanier des oiseaux de jardin.

À l’occasion de cet évènement, et pour vous aider à multiplier vos chances d’observer des espèces parfois difficiles à apercevoir, nous vous proposons de venir fabriquer un nichoir à oiseaux que vous pourrez facilement installer dans votre jardin, votre balcon ou dans un parc public. Cet atelier sera également l’occasion de vous familiariser avec le protocole de comptage pour être fin prêt·e le jour J !

N’oubliez pas de vous inscrire, c’est gratuit ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement Atelier « Fabrique à nichoir à oiseaux » Caen a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Caen la Mer