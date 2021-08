Moirans-en-Montagne Musée du Jouet Jura, Moirans-en-Montagne Atelier “Fabrik’ à champions” Musée du Jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Atelier “Fabrik’ à champions” Musée du Jouet, 19 septembre 2021, Moirans-en-Montagne. Atelier “Fabrik’ à champions”

Musée du Jouet, le dimanche 19 septembre à 14:30

Avec un peu de colle, de bois, de plastique, de carton… ses mains et toute sa créativité, on peut tout fabriquer. A vous d’imaginer et tester votre propre jouet sportif.

Selon places disponibles

Laissez libre cours à votre imagination et fabriquez en famille votre propre jouet sportif. Musée du Jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Ville Moirans-en-Montagne lieuville Musée du Jouet Moirans-en-Montagne