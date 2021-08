Moirans-en-Montagne Musée du Jouet Jura, Moirans-en-Montagne Atelier Fabrik’ à champion “d’idées et de papiers” Musée du Jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

Atelier Fabrik’ à champion “d’idées et de papiers” Musée du Jouet, 18 septembre 2021, Moirans-en-Montagne. Atelier Fabrik’ à champion “d’idées et de papiers”

Musée du Jouet, le samedi 18 septembre à 14:30

Comme les enfants ayant participé au projet “c’est mon patrimoine” : Le rêve d’Ondine”, venez fabriquer en famille une toupie, un panier de basket, un parcours de roller ou encore un podium en papier !

Entrée libre (selon places disponibles)

Laissez libre cours à votre imagination et fabriquez votre propre jouet sportif en papier que vous pourrez ramener chez vous ! Musée du Jouet 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne Ville Moirans-en-Montagne lieuville Musée du Jouet Moirans-en-Montagne