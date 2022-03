ATELIER FABRICATON : VOS RECETTES NATURE ! Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-04 19:00:00 – 2022-03-04 21:00:00

Olargues Hérault 5.5 9 EUR Crème hydratante, dentifrice, baume à lèvre, liquide vaisselle, lessive, savon… vous pouvez tout confectionner vous-même de vos soins beauté à vos produits d’entretien. Suivez des recettes simples et saines et venez partager vos astuces nature !! Une envie particulière, dites le nous ! confectionner vous-même de vos soins beauté

cebenna@cebenna.org +33 4 67 97 88 00 https://www.cebenna.org/

