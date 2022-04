ATELIER FABRICATON : ÇA CARTONNE ! Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

Olargues

ATELIER FABRICATON : ÇA CARTONNE ! Olargues, 17 décembre 2022, Olargues. ATELIER FABRICATON : ÇA CARTONNE ! Olargues

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-22 17:00:00 17:00:00

Olargues Hérault 22 EUR Initiation à la fabrication d’objets en carton. Apprenez les bases du cartonnage : réalisez une boîte à la forme que vous voulez… Suivez vos envies ! Tracez, découpez, encollez et kraftez !!! cebenna@cebenna.org +33 4 67 97 88 00 https://www.cebenna.org/ Olargues

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Olargues Autres Lieu Olargues Adresse Ville Olargues lieuville Olargues Departement Hérault

Olargues Olargues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olargues/

ATELIER FABRICATON : ÇA CARTONNE ! Olargues 2022-12-17 was last modified: by ATELIER FABRICATON : ÇA CARTONNE ! Olargues Olargues 17 décembre 2022 Hérault Olargues

Olargues Hérault