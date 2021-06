Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine, Essonne Atelier fabrication traditionnelle de jus de pomme Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine Catégories d’évènement: Bouray-sur-Juine

Essonne

Atelier fabrication traditionnelle de jus de pomme Château du Mesnil Voysin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bouray-sur-Juine. Atelier fabrication traditionnelle de jus de pomme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Mesnil Voysin

Fabrication et vente de jus de pomme. Les visiteurs seront invités à participer à l’élaboration du jus de pomme en tournant le grugeoir et/ou le pressoir. Fabrication de jus de pomme Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouray-sur-Juine, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château du Mesnil Voysin Adresse 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Ville Bouray-sur-Juine lieuville Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine