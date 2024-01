Atelier fabrication médailles et trophées PloumExpo Ploumagoar, samedi 17 février 2024.

Atelier fabrication médailles et trophées PloumExpo Ploumagoar Samedi 17 février, 14h30

Dans le cadre de son exposition (re)FLEXIONS, inspirées des icônes de la réussite sportive, l’artiste Chloé Ruchon vous propose un atelier de pratique artistique autour de la fabrication de médailles et trophées, à partir de nombreux matériaux diverses et surprenants. L’occasion pour chaque participant.e de s’initier aux démarches de création de l’artiste et s’interroger sur la place de la victoire dans sa vie.

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor