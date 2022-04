ATELIER FABRICATION MARIONNETTE ET MANIPULATION MARIONNETTIQUE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

ATELIER FABRICATION MARIONNETTE ET MANIPULATION MARIONNETTIQUE Saint-Martin-Boulogne, 21 avril 2022, Saint-Martin-Boulogne. ATELIER FABRICATION MARIONNETTE ET MANIPULATION MARIONNETTIQUE Rue des sources Saint-Martin-Boulogne

2022-04-21 – 2022-04-21

Rue des sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais Saint-Martin-Boulogne Atelier fabrication d’une marionnette et manipulation marionnettique (8-13 ans).

Jeudi 21 avril de 14h à 17h, 8€ (participation à l’atelier + 1 place de spectacle pour le jeudi 21 avril à 10h) Avec les 2 comédiennes du spectacle les yeux de Taqqi, les participants fabriqueront leur propre marionnette inspirée d’un des personnages du spectacle.

Ils feront ensuite des échauffements en musique pour favoriser la prise de conscience du corps et de l’espace, et découvriront les bases des mouvements marionnettiques et s’initieront à la manipulation.

Enfin, les participants s’essaieront à la manipulation à partir de simples morceaux de papier qu’ils devront animer et manipuleront une marionnette de type Bunraku. +33 3 21 10 04 90 Atelier fabrication d’une marionnette et manipulation marionnettique (8-13 ans).

Jeudi 21 avril de 14h à 17h, 8€ (participation à l’atelier + 1 place de spectacle pour le jeudi 21 avril à 10h) Avec les 2 comédiennes du spectacle les yeux de Taqqi, les participants fabriqueront leur propre marionnette inspirée d’un des personnages du spectacle.

Ils feront ensuite des échauffements en musique pour favoriser la prise de conscience du corps et de l’espace, et découvriront les bases des mouvements marionnettiques et s’initieront à la manipulation.

Enfin, les participants s’essaieront à la manipulation à partir de simples morceaux de papier qu’ils devront animer et manipuleront une marionnette de type Bunraku. Rue des sources Saint-Martin-Boulogne

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne Autres Lieu Saint-Martin-Boulogne Adresse Rue des sources Ville Saint-Martin-Boulogne lieuville Rue des sources Saint-Martin-Boulogne

ATELIER FABRICATION MARIONNETTE ET MANIPULATION MARIONNETTIQUE Saint-Martin-Boulogne 2022-04-21 was last modified: by ATELIER FABRICATION MARIONNETTE ET MANIPULATION MARIONNETTIQUE Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne 21 avril 2022

Saint-Martin-Boulogne