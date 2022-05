ATELIER FABRICATION D’UNE PLANCHE APÉRO, 12 juin 2022, .

ATELIER FABRICATION D’UNE PLANCHE APÉRO

2022-06-12 – 2022-06-12

EUR 40 40 Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Le dimanche 12 juin : travailler la matière, jouer avec les essences et le veinage du bois en fabriquant une planche apéro à partir d’une planche brute : débit, corroyage, chantournage, ponçage…

Bienvenue à Atelier Mayenne : un lieu dédié à l’artisanat, un atelier partagé pour échanger et partager nos savoir-faire, découvrir, s’initier ou se perfectionner au travail manuel.

Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Le dimanche 12 juin : travailler la matière, jouer avec les essences et le veinage du bois en fabriquant une planche apéro à partir d’une planche brute : débit, corroyage, chantournage, ponçage…

dernière mise à jour : 2022-05-11 par